Bambina scomparsa a Firenze, la mamma di Kata a ‘Chi l’ha visto’: “Non abbiamo fatto niente di male, aiutateci”

Firenze, 21 giugno 2023 – “Noi non abbiamo fatto niente di male, aiutateci a trovare nostra figlia”. È il disperato appello a ‘Chi l’ha visto’ su Rai3 della mamma di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze.

La madre Katherine fa un appello ancora una volta davanti alle telecamere per riavere la sua bambina: “Sono 11 giorni che non la vedo e non la sento. Immaginatevi come mi sento. Per favore aiutatemi a trovarla. Per favore. Ciò che sto passando non dovrebbe accadere a nessuno”, dice in lacrime la mamma di Kata.

Durante il programma televisivo è stato mostrato un video in cui si vedono alcune violenti liti andate in scena nell’ex hotel Astor. Le immagini, diffuse da IlTirreno ed esaminate stasera durante la trasmissione, mostrano alcuni scontri e un assalto ad una stanza dell’ex albergo.

Il video risalirebbe alla sera del 27 maggio scorso, ovvero il giorno precedente all’attacco all’ecuadoregno che si barricò nell’alloggio e preferì saltare dal terzo piano dell’ex hotel piuttosto che farsi prendere dalla gang che controllava il presunto racket delle stanze.

Le immagini del video, riprese da un telefonino, sono drammatiche e mostrano grandi tensioni fra gli occupanti abusivi. Ci sono più scene. Persone che urlano nel cortile. In un assalto a una stanza spuntano dei coltelli, tentano di sfondarla. Una voce di bambina dice 'Basta’.