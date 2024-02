Didacta Italia, eventi formativi all’insegna dell’innovazione

"Sono aperte le iscrizioni agli eventi formativi di Didacta Italia 2024, che si svolgerà come ogni anno a Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 20 al 22 marzo. La manifestazione, giunta alla settima edizione, è il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione didattica", è l’annuncio del ministero dell’Istruzione. "Il programma scientifico - prosegue la nota - presenta un ampio ventaglio di attività che vanno dalla scuola 0-6 fino ai percorsi post diploma per un totale di 320 eventi formativi - 120 workshop e 200 seminari - rivolti a docenti, dirigenti e personale scolastico. Didacta Italia intende favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra enti, associazioni, imprenditori, insegnanti, dirigenti scolastici e ambito accademico. I docenti potranno partecipare a seminari e workshop nell’aula dell’Intelligenza Artificiale, nelle due aule immersive e nell’area dedicata al metaverso. Sarà presente il Ministero con un ricco ventaglio di proposte per il programma scientifico oltre che altri eventi formativi: docenti e dirigenti scolastici potranno ricevere informazioni su progetti e iniziative del Ministero".