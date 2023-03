Diciottesimo in casa del Comune

Il 17 marzo sarà Festa dei diciottenni di Bagno a Ripoli, anche se in ritardo: l’amministrazione infatti chiama a raccolta coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel 2022, dunque che sono nati nel 2004, per recuperare la festa saltata nell’autunno scorso. Sono 241 le ragazze e ragazzi residenti a Bagno a Ripoli chiamati all’iniziativa "Nuovi cittadini tra diritti, doveri e opportunità" in sala consiliare: riceveranno in dono una copia della Costituzione, per poi confrontarsi col portavoce del presidente regionale e delegato alle politiche giovanili Bernard Dika. L’incontro finirà con un brindisi. Il Comune ha inviato una lettera di invito a casa di tutti i cittadini ripolesi nati nel 2004; chi non l’avesse ricevuta, può contattare lo 055.6390208. In autunno ci sarà un nuovo appuntamento, stavolta per i 18 enni del 2023, ossia i nati nel 2005.