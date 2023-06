Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire in visita agli Uffizi: “Questo posto è fantastico”

Firenze, 14 giugno 2023 – L'attore Leonardo DiCaprio con famiglia e amico, lo "Spiderman" Tobey Maguire è arrivato nel pomeriggio a sorpresa agli Uffizi, dopo l'ultima visita di dieci mesi fa. La comitiva è stata accolta da Eike Schmidt.

Selfie e scherzi si sono alternati nella sala di Leonardo con "Spiderman" davanti a Battesimo di Cristo e Annunciazione e poi giro completo del museo. Grande meraviglia - secondo quanto si apprende - davanti alla Giuditta di Artemisia Gentileschi e alla Medusa di Caravaggio da parte degli attori.

Molti i fan incuriositi dalle presenze di star ma grande attenzione alla privacy con accompagnatori che chiedevano di non fotografare i divi e famiglia. La visita è durata due e mezzo. Per Maguire invece è stata la sua prima volta agli Uffizi : "My first time, this place is really amazing", (“È la mia prima volta qui, questo posto è davvero fantastico” ndr).