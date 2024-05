Oggi il nostro dibattito. I candidati a confronto: programmi e idee sul palco. Ecco come partecipare

Firenze, 30 maggio 2024 – Dieci nomi per una sola poltrona. I giorni passano, i toni della discussione si fanno più accesi, e nell’arena politica informazioni e programmi si perdono nel polverone alzato ogni volta tra bagarre e minacce di querele. Ma per scegliere è necessario conoscere, e avere una panoramica chiara di chi farà cosa per la città: i temi che stanno a cuore ai fiorentini sono tanti.

Dall’emergenza abitativa all’overtourism, dallo stadio alla sicurezza, dal commercio alla questione ambientale. Per questo, in vista dell’appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno nel quale si deciderà chi sarà la nuova guida di Firenze e con quale consiglio comunale il futuro primo cittadino o prima cittadina dovrà condurre la nave, stasera La Nazione scende in campo al fianco di lettori e cittadini. E offre un momento unico nel quale conoscere da vicino tutti e 10 i candidati a sindaco che correranno alle amministrative.

Dove

L’appuntamento è stasera alle 21 nel cuore della città: la sala rossa del Palacongressi in piazza Adua, 1.200 posti di capienza per ospitare la città che ha voglia di sedersi, toccare con mano, mettersi in gioco e ascoltare. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti a partire dalle 20.

Chi partecipa

Saranno presenti tutti e dieci i candidati per la corsa a sindaco: Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze); Lorenzo Masi (Movimento Cinque stelle).

Chi modera

A moderare l’evento sarà la direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Giorno, Agnese Pini . Il formato scelto è quello del dibattito all’americana con cinque argomenti sui temi più caldi del dibattito politico e cittadino.

Le regole

Ciascun candidato avrà a disposizione un minuto per rispondere alle domande che gli verranno poste. Al candidato verranno consegnati due cartellini gialli: si tratta dei bonus per le repliche (30 secondi che il candidato potrà richiedere). Sono poi previste tre domande selezionate tra quelle arrivate in redazione da parte dei cittadini che saranno poste direttamente dal cittadino-elettore. Se non lo avete già fatto, anche oggi potete inviarci le vostre domande ai candidati via mail ([email protected] oppure [email protected]). I candidati avranno a disposizione sempre un minuto per rispondere. Al termine sarà lanciato l’appello finale al voto (30 secondi ciascuno). È severamente vietato interrompere, contestare, mostrare striscioni.

La diretta streaming

È prevista la diretta streaming sulle nostre piattaforme e al seguente sito https://speciale.quotidiano.net/elezioni-firenze-24/. Per tutte le informazioni, inquadrare con la fotocamera del cellulare il QR Code in basso a sinistra. Mentre per la stampa è stata allestita una postazione dedicata.