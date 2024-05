Elezioni Firenze: dibattito de La Nazione con i dieci candidati, invia la tua domanda

Un momento importante per conoscere meglio i dieci candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco l’8 e 9 giugno nel capoluogo toscano. Ai dieci candidati sindaco di Firenze che prenderanno parte al dibattito de La Nazione (giovedì 30 maggio alle 21 al PalaCongressi) rivolgerà alcune domande sui temi più caldi che riguardano il futuro della città.

Per questo vogliamo coinvolgere i cittadini-elettori: la scelta di chi far sedere a Palazzo Vecchio è loro. Per dare modo di partecipare al confronto ti chiediamo quindi di scrivere alle nostre mail istituzionali ([email protected] oppure [email protected]) la/le domande che vorresti rivolgere agli aspiranti sindaco.

Farlo è piuttosto semplice: basta inoltre la mail con la domanda, nome e cognome di chi la formula e un recapito per essere ricontattati dalla redazione di Firenze. Ne selezioneremo alcune e chiederemo ai cittadini prescelti di salire sul palco insieme a noi per formularla direttamente ai candidati.