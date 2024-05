Elezioni a Firenze: il dibattito de La Nazione con i candidati a sindaco

Non servirà tirare una monetina e far decidere al caso. E nemmeno restare chiusi in casa schivando uno dei veri momenti nei quali ai cittadini è concesso di scegliere e fare un puro esercizio di democrazia. Ma per scegliere è necessario conoscere.

Per questo La Nazione, in vista dell'appuntamento con le urne dell'8 e 9 giugno nel quale si deciderà chi sarà la nuova guida di Firenze e con quale consiglio comunale il futuro primo cittadino o prima cittadina dovrà condurre la nave, scende in campo al fianco di lettori e cittadini.

E offre un momento unico a Firenze nel quale conoscere da vicino tutti e 10 i candidati a sindaco che correranno alle amministrative.

E così esercitare il proprio diritto/dovere alla democrazia. L'appuntamento è per il 30 maggio alle 21 nel cuore della città: la sala rossa del Palacongressi in piazza Adua, 1.200 posti di capienza per ospitare la città che ha voglia di sedersi, toccare con mano, mettersi in gioco e ascoltare. Una location prestigiosa gestita dalla Firenze Fiera presieduta da Lorenzo Becattini.

Saranno presenti tutti e dieci i candidati per la corsa a sindaco: Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze); Lorenzo Masi (Movimento Cinque stelle).

A moderare l'evento sarà la direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Giorno, Agnese Pini insieme a un pool di giornalisti della cronaca di Firenze de La Nazione che da settimane accompagnano i lettori con notizie e approfondimenti.

Tutti presenti con un solo obiettivo: offrire a Firenze la possibilità di partecipare in prima persona e conoscere a fondo le proposte dei candidati, oltre slogan, social network e mezzi di informazione. Politica e cittadini senza filtri e a un metro di distanza per impugnare le migliori armi in grado di tutelare ogni democrazia: trasparenza e partecipazione.