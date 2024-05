Firenze, il confronto fra i candidati a sindaco: dibattito a ingresso libero. Come partecipare

Firenze, 28 maggio 2024 – Appuntamento giovedì 30 maggio alle 21 al PalaCongressi di piazza Adua. E’ qui che La Nazione ospita i dieci candidati a sindaco di Firenze per un dibattito pubblico insieme ai cittadini.

Sono 1200 i posti a disposizione nella sala. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Un evento importante per conoscere meglio i dieci che si sfidano per la poltrona di primo cittadino. L’ingresso del pubblico sarà a partire dalle 20.

Un dibattito che sarà all’americana: vengono sorteggiati i nomi dei dieci per l’ordine di intervento, quindi saranno introdotti cinque argomenti con cinque domande. Un minuto per ogni risposta, trenta secondi per la replica da giocarsi a scelta con due bonus. Ogni candidato avrà poi un minuto per l’appello finale al voto.

A formulare le domande sarà un gruppo di cronisti de La Nazione, mentre a introdurre e coordinare il dibattito sarà Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino e Il Giorno. Protagonisti anche gli interventi del pubblico e dei lettori.

Ognuno può inviare la sua domanda ai candidati via mail ([email protected] oppure [email protected]).

Sul palco Sara Funaro (Pd, Lista Sara Funaro Sind aca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze); Eike Schmidt (FdI, Lega, Forza Italia, Eike Schmidt Sindaco); Stefania Saccardi (IV, Psi, Libdem); Cecilia Del Re (Firenze democratica); Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale); Andrea Asciuti (Firenze Vera); Alessandro De Giuli (Firenze rinasce); Francesco Zini (Firenze cambia); Francesca Marrazza (Ribella Firenze) e Lorenzo Masi (M5S).