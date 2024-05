Dialogo sulla fioritura di un carisma. Maria Cristina Ogier, gioia del fare. Incontro ricco di testimonianze

Un pomeriggio di dialogo, ricordi personali, testimonianze e condivisioni legate alla Venerabile Maria Cristina Ogier. Nella basilica di San Miniato, ospiti dell’abate Bernardo, le associazioni vicine alla sensibilità della giovane testimone luminosa fiorentina, morta nel 1974 a 19 anni, si sono ritrovate insieme all’Istituto Maria Cristina Ogier per parlare di lei e delle opere avviate in suo nome. Questi i protagonisti: Unitalsi, Centro Aiuto alla Vita, Movimento per la Vita, Ordine Secolare Francescano, Grazie a piene mani onlus e Gruppo Don Setti. Intermezzo per arpa e voce con Annamaria De Vito e Filippo Frittelli.