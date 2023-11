Di corsa tra i tesori di Firenze. Prima volta per i MaratonAbili

Una domenica di corsa. Non solo per il via allo shopping natalizio quanto per la 39esima "Firenze Marathon", la maratona internazionale più importante d’Italia e tra le prime 20 al mondo per numero di partecipanti e per qualità. Al termine dei 42,195 chilometri di percorso, attraverso scorci paesaggistici e monumenti di una bellezza unica, a trionfare è stato il portacolori dell’Esercito Italiano, Said El Otmani. Con un tempo di due ore e 12 minuti e 39 seconti, il 32enne nato in Marocco ma trapiantato nel salernitano è stato il primo a tagliare il traguardo in piazza Duomo. E, così, l’Italia è tornata a vincere la "Firenze Marathon" dopo esattamente vent’anni dal successo di Angelo Carosi (era il 2003). Dietro all’atleta dell’Esercito Italiano, piazza d’onore (2h 13’ 50) per il keniano Edward Kipleting, completa il podio l’altro keniano Hillry Biwott Chemweno (2h 15’ 05). Tra le donne successo della ruandese Clementine Mukandanga, già terza nel 2018 e nel 2022, seguita dalla keniana Rebecca Cheptegei e terza la tanzaniana Failuna Abdi Matanga. Prima per l’Italia, Maria Gorette Subano che, al debutto sulla distanza, conclude le sue fatiche in due ore 45 minuti e 22 secondi.

Migliaia gli atleti - oltre 8.500 gli iscritti - che, nonostante una temperatura prossima allo zero alla partenza, hanno gareggiato ammirando i tesori di Firenze: dal Duomo a San Marco, dall’Oltrarno alle Cascine, dalla Fortezza da Basso a Santa Croce. Lungo il percorso l’assistenza di 2.500 volontari impegnati in tutte le operazioni logistiche.

Prima partenza, poi, per i "MaratonAbili", gli spingitori a seguito delle carrozzine, che hanno lasciato piazza Duomo in un’ala di festa. Lo start della gara è stato dato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, presente tra gli altri anche l’assessore allo Sport del Comune Cosimo Guccione. Insomma una giornata di sport e festa segnata, però, da un brutto episodio: intorno a mezzogiorno un podista 50enne straniero si è sentito male in zona piazza Duomo. Sul posto subito i sanitari del 118, poi l’atleta è stato trasferito a Careggi in terapia intensiva.