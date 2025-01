"Deve pagare, sua figlia ha fatto un incidente". La 90enne non ci casca

Le truffe agli anziani sono sempre più diffuse, l’ultima è avvenuta a una 91enne, che però è riuscita a capire la trappola. "Erano da poco passate le 15 quando ho sentito squillare il telefono - racconta - Mi hanno detto che mi chiamavano dalla caserma dei carabinieri, e che mia figlia aveva avuto un brutto incidente, causato da lei. Su due piedi ho pensato subito al peggio, mi sono spaventata. Poi però, istintivamente, ho deciso di sentire mia figlia. Così ho presto il cellulare e l’ho chiamata. Fortunatamente si trovava a lavoro e non era successo niente. Nel frattempo, i finti carabinieri rimasti in linea al telefono fisso, avranno sentito la conversazione con mia figlia perché hanno riattaccato". La novantenne ha quindi sventato una classica truffa, nella quale purtroppo cascano in tanti. "Quando mia figlia è venuta a casa, abbiamo chiamato il 112 raccontando quanto era successo. I carabinieri, stavolta veri, mi hanno perfino fatto i complimenti".

Antonio Taddei