Devastata la palestra della scuola "Martin Luther King". Rubati i soldi e un computer

I ladri hanno devastato e fatto incetta di tutto ciò che potevano raccattare alla palestra della scuola Martin Luther King di via Canova, in zona Isolotto. A denunciarlo la squadra di basket che lì si allena, la Baloncesto: "Senza troppi giri di parole, sono entrati i ladri alla Martin Luther King – scrive l’associazione sportiva sulla pagina Facebook – Purtroppo l’allarme non ha funzionato come avrebbe dovuto. Sono stati rubati tutti i soldi che erano in cassa, un pc, e del materiale del merchandising. Le serrature della porta esterna, della segreteria e dell’armadio sono state forzate".