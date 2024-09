Università di Firenze, un incontro sul diritto all’affettività delle persone detenute

Firenze, 22 settembre 2024 - Il mantenimento delle relazioni con i propri cari nei soggetti privati della libertà personale è al centro di un incontro in programma lunedì 23 settembre dal titolo “Diritto all’affettività delle persone detenute: la possibilità di un percorso” organizzato dall’Università di Firenze in Aula magna (piazza San Marco 4 alle 14).

L’iniziativa mette a confronto rappresentanti delle istituzioni, giuristi, dirigenti penitenziari ed esperti di differenti ordini professionali per sviluppare una riflessione su un diritto essenziale per la dignità umana e la riabilitazione del detenuto. Per l’occasione sarà ricordato anche l’impegno di Felice Maurizio D'Ettore, già Garante nazionale dei detenuti e docente di diritto privato dell’Ateneo fiorentino, recentemente scomparso.

L’evento sarà aperto dalla rettrice Alessandra Petrucci; Serena Spinelli, assessora alle Politiche sociali, edilizia residenziale e cooperazione internazionale della Regione Toscana; Rosa Barone, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana; Maria Antonietta Gulino, presidente Ordine degli psicologi della Toscana; Paola Pasquinuzzi, coordinatrice della Commissione consiliare Giustizia Penale dell’Ordine degli avvocati di Firenze.

Il dibattito sarà coordinato da Maria Paola Monaco, delegata Unifi all’inclusione, diversità e processi comunicativi. Interverranno Andrea Pugiotto, docente di Diritto Costituzionale presso l'Università di Ferrara (“L'impostazione della Corte Costituzionale sul diritto all'affettività”); Roberto Cornelli, docente di Criminologia presso l'Università degli Studi di Milano (“Un'analisi della percezione della Polizia Penitenziaria”); Irma Conti, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (“L'attività del Garante Nazionale rispetto alla questione del “colloquio intimo”).

A seguire, è prevista una tavola rotonda moderata da Carmelo Cantone, ex vicecapo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e già Provveditore regionale. Prenderanno la parola Donato Capece, segretario generale del SAPPE; Gennarino De Fazio, segretario generale UIL-FP Polizia Penitenziaria; Giulia Russo, direttrice Centro Penitenziario Napoli Secondigliano ”Pasquale Mandato”; Raffaele Pellegrino, segretario generale del SINAPPE; Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia; Donato Nolè, coordinatore nazionale FP-CGIL Polizia Penitenziaria; Gloria Manzelli, provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e la Toscana; Luca Maggiora, presidente della Camera Penale di Firenze. L’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali, del Consiglio Regionale, dell’Ordine degli Avvocati di Firenze e dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. Maurizio Costanzo