Derubato il presidente degli Azzuri. Ristorante svaligiato nella notte

Ha sfondato la finestra a vetri che dà sulla cucina e si è intrufolato all’interno dell’attività. Dopo aver messo sotto sopra tutto è scappato con una trentina di euro. Non è affatto sorpreso Maurizio Matta, il titolare di Ciri bè, il ristorante di via Antonio Pigafetta nonché presidente degli Azzurri del calcio storico, visitato nell’ultimo anno e mezzo undici volte dai ladri.

Secondo quanto ricostruito, nella notte tra venerdì e sabato, un uomo si sarebbe introdotto nel ristorante dirigendosi verso la cassa. "Nonostante io la lasci aperta e con la chiave, lui me l’ha portata via. Ci ha lasciato un danno da migliaia di euro per un fondo cassa che non arriva a 30 euro" apre le spalle.

Dalle immagini di video sorveglianza la dinamica è chiara: il malvivente ha agito da solo, senza nessuno che gli facesse da palo, con il volto coperto da un cappuccio e una torcia in bocca per illuminare lo spazio. "Non ha avuto nemmeno paura delle telecamere né che qualcuno arrivasse. Prima agivano in due, ora si sentono impuniti e non sono preoccupati di nulla" dice Matta.

Quando è scattato l’allarme, il figlio del titolare si è precipitato sul posto e si è trovato il ladro che stava scappando. "Lo ha inseguito ma lui ha fatto perdere le sue tracce scavalcando cancelli di abitazioni e muretti". Sul posto è arrivata anche la polizia. Non è la prima volta che qualcuno si intrufoli all’interno del ristorante.

"E’ l’undicesimo episodio del genere. Non molto tempo fa, sono entrati i ladri che hanno agito con tutta calma e si sono scolati anche una birra all’interno. Quello che noto e che si sentano sempre più impuniti, agiscono senza pensare a cosa potrebbero andare incontro. Come se non rischiassero nulla" aggiunge.

Era luglio 2008 quando Matta aprì il suo ristorante. "Fino al 2022 non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, via Forlanini e tutta la zona erano un po’ un’isola felice. Poi sono cominciati i guai".

Da fiorentino, il presidente degli Azzurri è dispiaciuto per la deriva che ha preso la città in cui è nato.

"Siamo completamente impotenti. Se per caso dovessimo trovarci faccia a faccia non potremmo nemmeno difenderci. Eppure, ripeto, sono undici volte che siamo vittime di furti e siamo parecchio arrabbiati". Il titolare di Ciri bè non ne può davvero più e ammette: "Non è possibile lavorare in queste condizioni - si sfoga -, venerdì ho finito di lavorare intorno alle una di notte e la mattina all’alba di sabato ero di nuovo al ristorante per poter mettere in sicurezza il locale e non perdere la giornata. Non è vita questa".

Rossella Conte