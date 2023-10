Derby tra Figline Valdarno e Montevarchi a porte chiuse?

Il derby del girone "E" di serie D fra il Figline 1965 e l’Aquila Montevarchi in programma domani rischia di essere giocato a porte chiuse. Dopo i tafferugli del dopo derby di campionato di domenica scorsa fra il Montevarchi e la Sangiovannese, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, organo del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero degli Interni, ha inserito questa partita tra il Figline e l’Aquila tra quelle indice di rischio per l’ordine pubblico tra i 127 incontri esaminati e in calendario fino al 26 di questo mese. La società del presidente Pampaloni al momento dalla Lega Nazionale Dilettanti ha ricevuto lo stop della vendita dei biglietti in attesa di comunicazioni da parte della Questura di Firenze. Una vera doccia fredda per questa sfida campanile che poteva far felice il cassiere dello stadio "Del Buffa" per via della nutrita partecipazione di entrambe le due tifoserie.