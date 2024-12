Delitto Campi Bisenzio, il 17enne ucciso con almeno 5 coltellate

Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2024 – Colpito con almeno 5 coltellate. E’ morto così il ragazzo di 17 anni trovato intorno alle 5,30 di stanotte in via Tintori a Campi Bisenzio. Il giovane di origini marocchine, residente a Certaldo, è stato immediatamente soccorso dai mezzi della Misericordia e della Pubblica Assistenza, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda ed individuare i responsabili. Il delitto potrebbe essere maturato all’esterno di un locale notturno, ma non si esclude nessuna ipotesi. Si cercano le immagini della videosorveglianza per capire se al loro interno possono esserci elementi utili alle indagini.