Campi Bisenzio, tragedia in strada. Minorenne ucciso a coltellate nella notte

Campi Bisenzio (Firenze), 29 dicembre 2024 – Un ragazzo di 17 anni di origini marocchine, nato in Italia e residente a Certaldo, è stato trovato morto nella notte in via Tintori a Campi Bisenzio. Sul corpo del giovane almeno 5 coltellate.

Il luogo del delitto (Foto Germogli)

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda ed individuare i responsabili del delitto. Il 17enne è stato ritrovato senza vita intorno alle 5,30 del mattino. E’ stato immediatamente soccorso da un’ambulanza della Misericordia di Campi e dalla Pubblica Assistenza di Signa, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa. Il delitto potrebbe essere maturato al culmine di una lite. Il corpo del giovane è stato rinvenuto accanto a un centro commerciale, ma nelle vicinanze sono presenti anche alcuni locali notturni. E’ probabile che il diverbio sia scaturito proprio all’esterno di uno di essi e sia poi degenerato in tragedia.