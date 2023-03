Del Re fuori dalla giunta, le categorie: "Ora avanti, le sfide in ballo sono tante"

L'assessore all'urbanistica Cecilia Del Re

Firenze, 16 marzo 2023 - “Non entriamo nel merito delle vicende interne alla giunta Nardella e delle sue scelte ma ci aspettiamo che l’attività di Palazzo Vecchio prosegua senza impedimenti, sorpassando la fase di stallo delle ultime settimane. I temi in ballo, su cui già le categorie economiche hanno manifestato perplessità, sono molteplici: dalla tassa di soggiorno allo scudo verde passando per lo stop ai diesel euro 5 e alla politica dei rifiuti, tanto per citarne alcuni” è chiaro Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze. “Occorre - riprende - guardare, con sguardo cristallino, al reale, a ciò che è possibile fare e a ciò che, al momento, è invece ancora impossibile e trarne le opportune conseguenze. All’ex assessora Del Re i nostri ringraziamenti per l’attività svolta in tutti questi anni”.

Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, preferisce non entrare nel merito delle vicende politiche: “La mobilità pubblica, soprattutto in epoca di attenzione all’ambiente e alla salute, è un tema importante. E la tramvia è stata probabilmente l’iniziativa politica più forte di questa amministrazione. Per quanto ci riguarda, tra timori e diffidenze, affermiamo il pieno apprezzamento. Basta far attenzione al rispetto del territorio e ai suoi delicati equilibri, nel senso che non si può violentare una città, i suoi simboli e la sua cultura. Qualche centinaio di metri a piedi non faranno male a nessuno, non vediamo motivo per sventrare il centro della città portando la tramvia fin sulle scale del Duomo”.

“Piena fiducia nell’operato del sindaco e piena comprensione delle sue scelte, anche difficili” arriva da Confartigianato Firenze. “Siamo sicuri che Nardella saprà portare avanti il programma che ha condiviso e migliorato grazie all’ascolto delle categorie. La città ne ha bisogno: non possiamo fermarci adesso” commenta il presidente Alessandro Sorani. “Non entriamo nel merito di una decisione comprensibilmente difficile – aggiunge -. Siamo rammaricati che Cecilia Del Re non faccia più parte della giunta e ci teniamo a sottolineare l’ottimo lavoro svolto nelle varie deleghe, dal turismo allo sviluppo economico fino all’urbanistica. In questi anni c’è sempre stata grande attenzione alle esigenze del tessuto artigiano e produttivo della città: auspichiamo continui a esserci”.

Confesercenti Firenze conclude: “Senza voler entrare nel merito della decisione del sindaco di procedere all'immediata revoca delle deleghe all'assessora Del Re, auspichiamo si mettano in campo tutte le azioni di carattere politico ed amministrativo per completare al meglio il mandato”.