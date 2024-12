Dehors, il Comune ’azzera’ il canone: "Così possiamo rilanciare il centro". L’amministrazione abbassa al minimo consentito le tariffe. Pecchioli: "Strade più vive grazie al commercio"

Azzerato, o quasi, il canone per i dehors a Sesto. La giunta comunale, nei giorni scorsi, ha infatti reso definitivo l’abbattimento di quanto dovuto dagli esercizi commerciali per l’installazione di dehors con l’approvazione del tariffario del Canone Unico Patrimoniale in vigore dal prossimo primo gennaio.

Lo ‘sconto’ quasi totale era stato introdotto in seguito all’emergenza sanitaria del 2020 legata al Covid quale misura provvisoria di sostegno alle attività economiche, poi rinnovata di anno in anno dato il perdurare della crisi.

Con questa decisione la riduzione diviene permanente, ribadendo la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di favorire la fruizione, in particolare, di aree del centro cittadino come spazi di aggregazione e socialità.

Obiettivo dichiarato anche dalla vicesindaco con delega al Commercio Claudia Pecchioli: "Con questo atto – dice - confermiamo in via definitiva una misura molto apprezzata dai commercianti e molto utile per la nostra città, poiché va nella direzione della rivitalizzazione del centro, delle vie e delle piazze. La volontà dell’Amministrazione comunale sarebbe stata chiaramente quella di azzerare il canone, cosa purtroppo non permessa dalla normativa. Abbiamo quindi optato per il massimo abbattimento possibile, rendendo di fatto estremamente contenuta la cifra da corrispondere per l’installazione di dehors a servizio di attività commerciali e artigianali".

Il tema è quello, ormai annoso, della necessaria rivitalizzazione dell’area più centrale di Sesto che, da diversi anni, vedi anche le mutate abitudini di acquisto dei clienti, più portati verso la grande distribuzione o strutture come gli outlet, per non parlare dell’e-commerce, rispetto ai negozi di vicinato, sembra avere perso lo smalto di ‘salotto buono’ di un tempo.

"La rivitalizzazione degli spazi cittadini, a partire dal centro – prosegue infatti Pecchioli - passa anche dalle occasioni che ci sono per poterne fruire. Dal tessuto commerciale può arrivare un grande contributo in tal senso, creando sinergie e opportunità che con provvedimenti come questo vogliamo promuovere e incentivare". Il canone ridotti ai minimi termini per quanto riguarda i dehors dovrebbe infatti spingere gli esercenti a mantenere le strutture già presenti e a installarne di nuove, compatibilmente con i regolamenti comunali. Il tutto di pari passo con le iniziative promosse proprio nell’ottica di dare nuova linfa al centro cittadino e anche alle attività commerciali: in questo periodo strade e piazze sono ad esempio in grande spolvero per via delle decorazioni e manifestazioni natalizie che proseguiranno con diverse proposte anche oggi e nei prossimi fine settimana.