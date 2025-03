Dehors Firenze, scadenza delle concessioni prorogata al 15 novembre

Firenze, 5 marzo 2025 – La giunta comunale di Firenze ha prorogato al prossimo 15 novembre i termini per la scadenza delle concessioni dei dehors (le verande dei locali in strada), sia ordinari che straordinari, in tutto il territorio di Firenze.

Sempre con la stessa delibera la giunta, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, ha inoltre fissato il divieto di rilasciare, da adesso fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento, autorizzazioni per nuovi dehors in area Unesco, mentre nel resto del territorio comunale anche eventuali nuove concessioni avranno come scadenza la prossima metà di novembre. Il nuovo regolamento sarà redatto "in stretta collaborazione con la sovrintendenza" e dovrà essere votato dal Consiglio comunale.

"Rinviamo a metà novembre la scadenza delle concessioni per i dehors, con l'obiettivo di avere un nuovo regolamento pronto per l'estate - dice l'assessore Jacopo Vicini - Con la sovrintendenza, con cui sigleremo un protocollo, in questi mesi abbiamo avviato un tavolo di lavoro che è nel pieno delle attività e che ha portato già a delineare linee guida condivise; la collaborazione, anche tra gli uffici, avviene nel pieno rispetto delle diverse competenze ed è massima, perché abbiamo tutti come unico obiettivo il bene di Firenze. Abbiamo ritenuto giusto prorogare al 15 novembre le scadenze delle concessioni per tutti i dehors in città per poter avere i tempi necessari a garantire il miglior lavoro con la Sovrintendenza. Il nuovo regolamento sarà il risultato di studi e riflessioni accurate, garantirà più sostenibilità per le nostre strade, le nostre piazze e per tutti gli spazi pubblici". "Come amministrazione comunale - ha poi ricordato l'assessore Vicini - siamo impegnati su tanti fronti per garantire a Firenze il miglior equilibrio tra residenza, lavoro e turismo, così come fissato dal programma della sindaca Funaro"