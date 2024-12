Gli abusivi del suolo pubblico. Doppio blitz della Municipale

Da fine ottobre nove "servizi mirati" della polizia municipale: 80 attività controllate, 59 quelle multate, di cui 49 per violazioni relative all’occupazione del suolo pubblico, con oltre 29mila euro di sanzioni. Le verifiche mirate sono iniziate in via Faenza per poi proseguire in piazza Santo Spirito, via Martelli-piazza Duomo e Borgo La Croce. Nell’ultima settimana sono stati effettuati ulteriori due blitz rispettivamente in zona San Lorenzo e in Oltrarno. "Come avevano detto continuano i controlli mirati contro l’utilizzo illecito del suolo pubblico nelle zone più problematiche segnalate dai cittadini e dal Quartiere – commenta l’assessore alla Sicurezza Urbana Andrea Giorgio -. Ringrazio la Polizia Municipale per questa attività molto importante per restituire ordine e decoro al centro e per rispondere alle richieste dei residenti. Questi controlli torneranno ciclicamente nelle varie zone della città e confidiamo così in un maggior rispetto delle regole e in un deciso miglioramento della situazione a tutela dello spazio pubblico, del decoro e dei tanti che invece stanno nelle regole". Quanto alla normativa: sia quella relativa al commercio su area pubblica sia il Regolamento Dehors prevedono ulteriori conseguenze per i recidivi. Per i dehors dopo due violazioni della concessione nell’arco di un anno scatta la decadenza e la rimozione; nel caso di tavolini e sedie totalmente abusivi la rimozione è immediata. Per il commercio su area pubblica, come i banchi, dopo due violazioni in un anno scatta la sospensione dell’attività di 10 giorni. Alla terza violazione la sospensione diventa di 20 giorni.