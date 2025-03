Suolo pubblico, tempo di esenzioni. Bar e ristoranti: sconti sui dehors

Da ora in poi le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale non dovranno pagare il suolo pubblico a Reggello. L’esenzione totale per le realtà del terzo settore e le associazioni dopo il passaggio in commissione, è stata approvata anche dal consiglio comunale. Prevista una riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti effettuate da esercizi pubblici come bar, caffè, ristoranti e gelaterie che utilizzano spazi per l’installazione di strutture funzionali all’attività, mentre per le occupazioni giornaliere di operatori economici organizzate col sostegno o patrocinio del Comune sono previste ulteriori esenzioni.

"Queste modifiche – dice l’assessore alle attività produttive Priscilla Del Sala - rappresentano un segno di attenzione verso quelle attività commerciali che durante tutto l’anno lavorano sul territorio animando anche le nostre frazioni. L’esenzione totale per le associazioni è un riconoscimento del loro ruolo fondamentale nella comunità". Approvato anche il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la fruibilità delle strutture presenti sul territorio, garantendo un servizio di qualità per cittadini e associazioni sportive. Avviato anche il procedimento per una variante di manutenzione al piano operativo "necessario – spiega il sindaco Piero Giunti - per adeguare lo strumento urbanistico alle novità normative in essere e per rispondere ad alcune richieste pervenute all’amministrazione comunale su interventi di sviluppo e infrastrutturali sul nostro territorio". Aggiornato anche il piano di classificazione acustica: "Lo abbiamo allineato ai nuovi progetti previsti dagli interventi legati ai bandi Pnrr ottenuti".