Defibrillatore, le società sportive a lezione

Firenze, 20 aprile 2024 – Il vento dello sport soffia sempre più forte nell'ambito della sicurezza cardiaca e la recente iniziativa promossa dalla Ets Regalami un sorriso presso la sede della Us Nave a Rovezzano dimostra quanto questa consapevolezza stia crescendo nel tessuto delle società sportive. È un dato di fatto: il defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte, e le tragiche storie di giovani atleti che hanno perso la vita per il mancato utilizzo di questa tecnologia ci ricordano quanto sia fondamentale saperne fare uso. Grazie all'instancabile impegno di Luigi Vizia, formatore regionale di spicco, e alla preziosa collaborazione delle associazioni sportive locali, si è potuto allestire un corso di pronto intervento Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) a beneficio della comunità podistica. Dopo il successo registrato a Reggello con la Asd Resco Reggello, oggi l'attenzione si è spostata a Rovezzano, con la Us Nave come fulcro dell'azione formativa.

E non si tratta di un evento isolato. Le società podistiche fiorentine stanno dimostrando una lodevole consapevolezza circa l'importanza di questa macchina salvavita, facendo affidamento sulla competenza e l'esperienza della Ets Regalami un sorriso. Con quasi duecento defibrillatori distribuiti sul territorio e un record impressionante di ben undici vite salvate, l'associazione si conferma come un faro di solidarietà e sicurezza nella comunità sportiva. Oggi, a Rovezzano, altri dieci podisti si sono uniti alla schiera degli operatori Blsd, pronti a intervenire con tempestività e efficacia in caso di emergenza cardiaca. È un gesto che va oltre il mero spirito competitivo: è un impegno verso il bene comune, un segno tangibile di solidarietà e responsabilità.

La prossima settimana sarà la volta della Asd Le Torri di Firenze, seguita a ruota dalla Asd Oltrarno, confermando l'interesse diffuso e l'impegno concreto delle associazioni sportive locali verso la sicurezza e il benessere dei propri atleti e della comunità nel suo complesso. Regalami un sorriso continua a essere una presenza imprescindibile nel panorama sportivo e solidale, dimostrando con azioni concrete quanto sia importante unire le forze per proteggere e promuovere il valore della vita.