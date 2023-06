Decamerino", lo spettacolo "in musica e novelle" dal Decameron di Boccaccio"

Uno spettacolo "in musica e novelle" dall’immortale "Decameron" Boccaccio. È il "Decamerino" che sarà portato in scena, questa sera alle 21,15 nel cortile della biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino (piazza della biblioteca 4), da Ludovico Fededegni (Premio Ubu 2022), regista e interprete insieme a Erik Haglund, Federico Antonello, Andrea Sorrentino. Ingresso libero. I quattro attori e musicisti si alterneranno nella narrazione. I personaggi e l’accompagnamento sonoro raccontano alcune tra le più celebri novelle dell’opera boccacciana con l’obiettivo dichiarato di "restituire alle novelle la loro originale natura di aneddoti da bar, banchi su cui saltar sopra in mezzo alla piazza, narrate di bocca in bocca secondo i dialetti, le tradizioni e i giochi del novellante di turno". Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it.