Debutta Intercity Winter . Milopulos rivisita il ’suo’ Wilde. Torna il Tondelli reading

Al via "Intercity Winter", la parte direttamente gestita dall’associazione Teatro della Limonaia all’interno della stagione teatrale Tram del Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. L’esordio è fissato, sabato e domenica prossimi con inizio alle 20,30, con Dimitri Milopulos (foto) assoluto protagonista sul palco (ma anche per le scene, adattamento e regia) per la nuova produzione in prima assoluta di "De Profundis The sound of silence" dal "De Profundis" di Oscar Wilde. Il testo – una lunga lettera privata inviata dall’autore al suo amante, Bosie - era già stato affrontato da Milopulos con una sua riduzione dal titolo "Dal profondo del mio cuore", in più versioni con più attori, ma ora è proposto in una rivisitazione di maggior respiro del tutto diversa da quelle precedenti. Il 2 e 3 marzo, con inizio alle 21,15, tornerà invece l’undicesima edizione di "Sesto Jazz Festival" a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino "Bruno Bartoletti": sul palcoscenico del Teatro della Limonaia si avvicenderanno, per l’occasione, artisti di caratura internazionale e giovani di grande talento con una serie di proposte che, insieme alle consuete manifestazioni collaterali come i concerti aperitivo e le master-class, offriranno una affascinante panoramica dello "stato dell’arte" del Jazz di oggi.

Intercity Winter accoglierà poi, il 9 marzo, la seconda edizione di "Tondelli reading" a cura di Bruno Casini e Cricket’s Lullaby, una serata di letture e non solo, un happening dedicato allo scrittore emiliano in occasione della terza edizione rivista e ampliata di "Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80" a cura di Bruno Casini (Interno4 edizioni). Il giorno dopo, in prima regionale, la comicità sarà protagonista con "Comedian. Quasi uno stand-up Comedy Show" di Carlo Turati e Antonello Taurino che sarà anche protagonista in scena e curerà la regia. Un recital, nato nel 2008 e costantemente aggiornato, che da anni gira l’Italia mietendo successi su palchi come lo "Zelig", per approdare poi anche in Svizzera a New York, Parigi, Londra, Amsterdam e, nella versione inglese, perfino al mitico Fringe Festival di Edimburgo. Valentina Banci invece sarà l’interprete, il 23 e 24 marzo, di "Star La Voce umana" da Jean Cocteau, versione, in prima assoluta, rivisitata del classico che, in 94 anni di storia, ha visto moltissime trasposizioni teatrali e cinematografiche. Come di tradizione anche quest’anno ci sarà un Intercity Winter per i più piccoli, "Intercity Young", con un viaggio nelle fiabe irlandesi: "Irlanda in fabula" di Enrica Pecchioli destinato, in particolare, alla fascia d’età 5-11 anni e in calendario il 25 febbraio dalle 16.