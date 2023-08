Deborah Senatore, Comandante dei Carabinieri di Figline Incisa e Valdarno

Passa nelle mani di una donna il comando della compagnia dei carabinieri di Figline Valdarno: il capitano Deborah Senatore è la nuova comandante, al posto del collega Antonio Odoroso. Nata a Roma, ma di origini campane, ha frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Proviene dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Verona di cui è stata comandante negli ultimi due anni. In precedenza aveva svolto vari incarichi addestrativi e anche una missione all’estero.

Ha già preso servizio presso la sua nuova compagnia che ha giurisdizione sul Valdarno fiorentino e parte del Chianti. Il capitano Odoroso invece ha lasciato la compagnia di Figline dopo tre anni di servizio come comandante: era arrivato in terra fiorentina nel settembre del 2020, in piena emergenza Covid, dopo esperienze significative come comandante di Plotone alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, poi al comando del Nucleo Operativo Radiomobile di Castelvetrano (TP) e successivamente al Nucleo Operativo di Roma Piazza Dante. Classe 1990, anche lui di origine campana, il capitano Odoroso da questo momento è al comando della stazione dei carabinieri di Sassari.