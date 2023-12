Vincenzo De Luca e la nomina di Schmidt a Capodimonte: “Non vorrei fosse distratto”

Firenze, 19 dicembre 2023 – Eike Schmidt non è più il direttore degli Uffizi. Nel suo futuro c’è un incarico al museo di Capodimonte, ma con il nodo della possibile candidatura a sindaco di Firenze sullo sfondo. Un percorso che non sarebbe in conflitto col suo attuale incarico (potrebbe prendere un’aspettativa), ma che non sembra piacere al Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Vincenzo De Luca e Eike Schmidt

"Per il Museo e il Parco di Capodimonte serve un direttore non distratto. Mi auguro che chiarisca rapidamente qual è il suo orientamento”, spiega lo stesso De Luca, che prosegue: “Schmidt è una persona capace, ha diretto gli Uffizi ma è del tutto evidente che non ci può essere né un soprintendente distratto, né a mezzo servizio. Sarebbe un danno enorme per Capodimonte e sarebbe molto francamente un'offesa a Napoli. Questo è inaccettabile”.