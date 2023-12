Direttori musei, Sgarbi: “Schmidt a Capodimonte può comunque candidarsi a sindaco”

Firenze, 16 dicembre 2023 – La nomina di Eike Schmidt a direttore del museo di Capodimonte non è in conflitto con una sua eventuale candidatura a sindaco di Firenze per FdI. A dirlo è il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, intervenuto per commentare le nomine ai musei.

"Ho molto ammirato l'esperienza di Eike Schmidt che ha avuto giustamente la direzione del Museo di Capodimonte e potrà, da direttore, andare in aspettativa, se vorrà candidarsi a Firenze”, ha detto Sgarbi.

L'ormai ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt

"In equilibrio perfetto, se dovesse perdere, dopo la campagna elettorale, potrà utilmente andare a Napoli ; se dovesse vincere, essendo il mandato di sindaco (di 5 anni), più lungo del mandato di direttore (di 4 anni) – prosegue il sottosegretario – occorrerà rimettere a bando la direzione di Capodimonte”.

Sgarbi si è quindi congratulato con Verde che succede a Schmidt agli Uffizi.