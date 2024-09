"Danni dell’alluvione. Il governo ci snobba"

Francesco Gazzetti (Pd) e Maurizio Sguanci (Iv), rispettivamente vicepresidente e componente della Commissione d’inchiesta sull’alluvione del 2023 del Consiglio regionale della Toscana, intervengono dopo le parole della presidente della Commissione d’inchiesta Elisa Tozzi (FdI) al nostro giornale.

"E’bastata una prima, vera, seduta della Commissione d’inchiesta sull’alluvione del 2023 per far venire allo scoperto l’inaccettabile atteggiamento del Governo Meloni che si sta disinteressando della Toscana e delle opere da realizzare per mettere in sicurezza il territorio. Capiamo l’imbarazzo della presidente Tozzi che ha provato, in qualche maniera, a distogliere l’attenzione con dichiarazioni che non sono in linea con il suo tradizionale equilibrio e dunque non abbiamo assolutamente intenzione di polemizzare con lei. La nostra attenzione resta invece concentrata su quello che il Governo Meloni non sta facendo per le toscane ed i toscani e, nella fattispecie, sulla clamorosa sottovalutazione rispetto ai fondi per le opere di ricostruzione". Poi allargano ll’orizzonte delle loto riflessioni: "Come hanno ben spiegato in Commissione sia il Presidente Giani che l’assessora Monni, che torniamo a ringraziare per il loro impegno e lavoro, dal Governo sono arrivati 122 milioni per le somme urgenze, soldi che sono già stati anticipati e spesi dalla Regione e dagli altri enti pubblici e che sono serviti per far fronte alla gestione dell’immediato post alluvione. Ma adesso serve mettere mano alla ricostruzione con una serie di opere fondamentali per la messa in sicurezza del territorio".

E ricordano che "sul tavolo del Governo Meloni è già arrivato il piano dettagliato di quello che serve alla Toscana per un ammontare di oltre un miliardo di euro. Il goffo tentativo di far sembrare questa richiesta come frutto di elementi aleatori si infrange su un aspetto che forse la destra dovrebbe conoscere: il piano per la ricostruzione è stato sottoscritto e quindi validato dal Dipartimento della protezione civile che dipende, se non fosse noto, dalla Presidenza del Consiglio".

"Ecco perché – sottolineano ancora Gazzetti e Sguanci – le polemiche non ci interessano: noi vogliamo che il Governo faccia arrivare e presto i finanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione del 2023. Ed ecco perché crediamo tantissimo in questa Commissione d’inchiesta che può essere lo strumento per rilanciare, in tutte le forme e modalità possibili, questa richiesta. Questo è quello che intendiamo fare, assicurando il massimo sostegno ai lavori della Commissione nell’interesse delle toscane e dei toscani".

Re.Ce.