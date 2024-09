Danni da maltempo, grido animalista: "Rifugio distrutto, ci serve aiuto"

L’ultima ondata di maltempo, quella di domenica scorsa, ha danneggiato anche il rifugio per animali Chico Mendes, ospitato all’interno del parco che gli dà il nome. Da qui la decisione di aprire una raccolta fondi on line al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-ricostruire-il, con un appello che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Aiutateci a ripartire".

"La furia del temporale ha causato la caduta di numerosi alberi, - spiegano dal rifugio - infrangendosi sulle stalle delle capre e delle pecore, mettendo in serio pericolo la loro vita e distruggendo praticamente tutto. Il vento e la pioggia hanno cancellato in poche ore ciò che avevamo costruito con tanti sforzi e sacrifici. Fortunatamente nessun animale è rimasto ferito, anche se tutti erano terrorizzati". Danni documentati in modo inequivocabile in un video pubblicato sulla loro pagina Facebook: "La zona dove vivevano capre e pecore non è in sicurezza e il danno è talmente grande che quella che è stata finora la loro casa, non esiste più. Bisogna trasferirle da un’altra parte e costruire una nuova struttura dove possano stare al riparo". Per questo la raccolta fondi: "Abbiamo la necessità di iniziare il prima possibile i lavori perché pioverà ancora. La spesa stimata è di circa 8.000 euro, una somma che ci spaventa enormemente perché va ben oltre le nostre possibilità del momento".