Dall’olio alimentare fino agli sfalci. Cambia il conferimento dei rifiuti

A Rufina cambiano le modalità di conferimento dei rifiuti. Nello specifico, le modifiche principali riguardano olio alimentare usato, sfalci e potature. In accordo con l’amministrazione comunale, Alia Multiutility ha installato nuovi bidoncini in alcune aree pubbliche per il conferimento delle bottiglie chiuse contenenti olio usato, sostituendo le vecchie cisterne. Questa modifica mira a rendere il servizio più comodo per gli utenti, evitando travasi poco pratici e fuoriuscite di olio. I nuovi bidoncini sono già attivi agli Ecobox nella piazza principale di Pomino, e in piazza Fabiani agli impianti sportivi di Rufina.

I cittadini possono ora conferire l’olio vegetale esausto (ad esempio quello della frittura, dei vasetti di tonno o dei sottoli) direttamente in una bottiglia di plastica ben chiusa, senza necessità di travasarlo. Una volta riempita, la bottiglia può essere depositata nel bidoncino dedicato. Nei punti di raccolta di piazza Fabiani e Pomino, i cittadini possono anche conferire cartucce per stampanti a getto d’inchiostro, toner per stampanti laser, nastri per stampanti ad aghi, pile, batterie di cellulari, lampade a basso consumo energetico e neon, oltre a piccoli rifiuti elettronici come cellulari, radioline e phon da viaggio.

È attiva inoltre anche una nuova procedura per il ritiro a domicilio di sfalci e potature. I cittadini possono prenotare tramite Aliapp il servizio di ritiro per i rifiuti verdi contenuti in sacchi o raccolti in fascine. Per tutte le info è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa), 199.105105 (da rete mobile). Leonardo Bartoletti