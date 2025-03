Dall’asfaltatura in via Baracca a via D’Annunzio: tanti cantieri la prossima settimana a Firenze

Firenze, 8 marzo 2025 – Nuova asfaltatura in via Baracca e prosecuzione di quella in via D’Annunzio. E, ancora, i lavori alla rete idrica in via dell’Isolotto e la nuova fase dell’intervento in lungarno Serristori.

Ecco i principali interventi che inizieranno la prossima settimana sulle strade cittadine.

Da lunedì 10 marzo sono in programma i lavori di asfaltatura in via Baracca a seguito dei lavori alla rete idrica nell’ambito dei lavori della terza corsia dell’A11.

Nel tratto via Pratese-via Pistoiese sarà istituito un restringimento con senso unico verso via Pistoiese e sarà chiusa la corsia di immissione un via Pratese lato via Martucci (da via Martucci a via Basili). I lavori interesseranno per fasi successive anche gli incroci con via Boffito, l’intersezione con la sottovia del Viadotto dell’Indiano, via del Ponte Grande, via Calderara con restringimenti di carreggiata e la chiusura della corsia ciclabile tra viale Gori e il numero civico 150/R.

Proseguono inoltre gli interventi di risanamento stradale in via D’Annunzio. Da lunedì 10 a venerdì 14 marzo in orario 21-6 nel tratto tra viale Duse e via Salvi Cristiani sarà istituito un senso unico in direzione di via Falcucci; in viale Duse previsto un restringimento di carreggiata all’incrocio con via D’Annunzio.

Altri interventi importanti in programma la prossima settimana sono quelli relativi alle condutture dell’acquedotto e delle fognature.

Lunedì 10 marzo inizieranno i lavori in via dell’Isolotto. La strada sarà chiusa fra via dell’Argingrosso e viale dei Platani; divieto di transito anche in via dell’Argingrosso (tra via Torcicoda e via dell’Isolotto) e via Signorini (tra via Viviani e via dell’Isolotto). In lungarno dei Pioppi sarà vietato il transito dei mezzi superiori ai 35 quintali (tra via delle Magnolie e viale dei Platani). I provvedimenti saranno in vigore fino al 10 maggio. Percorso alternativo per i veicoli provenienti dal lungarno dei Pioppi e diretti in via dell'Argingrosso: via dei Platani-via Viani-via Torcicoda-via dell’Argingrosso. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dell'Argingrosso e diretti al lungarno dei Pioppi: via Torcicoda-via delle Magnolie-lungarno dei Pioppi. Percorso alternativo per i veicoli superiore a 35 quintali verso via dell'Argingrosso: via delle Magnolie-via Torcicoda-via dei Platani-via Viani-via Torcicoda. Itinerario alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali provenienti dal Ponte alla Vittoria e diretti al ponte dell'Indiano: via de’ Vanni-piazza Paolo Uccello-via del Sansovino-piazza Batoni, viale Talenti-via Canova-Viadotto dell'Indiano. Percorso alternativo per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3.5 t. provenienti dal Viadotto dell'indiano diretti a Ponte alla Vittoria: via Canova, viale Talenti, piazza Batoni, via del Sansovino, via del Pignoncino, via Bronzino, piazza Gaddi, Ponte alla Vittoria. Intanto prosegue la sostituzione della rete idrica in lungarno Serristori. Da lunedì 10 marzo prenderà il via la seconda fase dei lavori con la chiusura del lungarno da Ponte alle Grazie a piazza Demidoff e si aggiungerà un nuovo cantiere sull’area di incrocio con via Monicelli con interruzione della circolazione su questa strada. Previsto un cambio di senso in via dei Renai (da piazza Demidoff verso via Monicelli) e in piazza Demidoff (da lungarno Serristori in direzione di via dei Renai). Viabilità alternativa in zona San Niccolò a seguito della chiusura del lungarno nel tratto di piazza Demidoff: Ponte alle Grazie-lungarno della Zecca Vecchia-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò-piazza Ferrucci-lungarno Cellini-piazza Poggi-lungarno Serristori. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 17 marzo.

Ecco gli altri principali interventi:

Via del Campuccio: inizieranno lunedì 10 marzo i lavori di rifacimento di un allaccio alla rete idrica con chiusura del tratto tra via delle Caldaie e Borgo Tegolaio. Termine previsto 28 marzo. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da Via dei Serragli: Via delle Caldaie- Via Mazzetta- Borgo Tegolaio-Via del Campuccio.

Via Cavalori: per lavori di posa di un cavo interrato della linea dell’alta tensione lunedì 10 e martedì 11 marzo la strada sarà chiusa tra via Baccio da Montelupo e via Pisana. Il provvedimento sarà ripetuto domenica 16 marzo (dalle 9 a mezzanotte). Percorso alternativo: via Baccio da Montelupo-via di Ugnano-via Pisansa. Itinerario alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali: via Baccio da Montelupo-piazzale della Federiga-viale Nenni-viuzzo del Roncolino-via Bugiardini-via Pisana.

Via della Vigna Nuova: per l’allestimento di un ponteggio la strada sarà chiusa lunedì 10 marzo dalle 9.30 alle 19.30. Il tratto interessato è quello tra piazza dei Rucellai e via dei Tornabuoni. Percorso alternativo per i veicoli diretti provenienti lato piazza Goldoni diretti in via degli Strozzi da: via del Moro-via del Sole-via della Spada-via degli Strozzi. Percorso alternativo per i veicoli in uscita dalle autorimesse di via dell'Inferno e diretti in via Panzani e Stazione da: via del Purgatorio-piazza dei Rucellai-via della Vigna Nuova-via dei Palchetti-via del Moro-via del Giglio-via Panzani oppure via del Sole-via della Spada-via degli Strozzi-via dei Vecchietti-via dei Cerretani-via Panzani.

Via della Vigna Vecchia: per lo smontaggio di un ponteggio la strada sarà chiusa tra via dell’Acqua e piazza San Firenze. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 10 a venerdì 14 marzo.

Borgo Pinti: per interventi alla rete di telefonia lunedì 10 marzo sarà istituito un divieto di transito tra via Laura e via della Colonna. Termine previsto 14 marzo.

Via Palazzuolo-piazza di San Paolino-via di San Paolino: per lavori edili da lunedì 10 a giovedì 13 marzo la circolazione sarà interrotta sulla direttrice via Palazzuolo-piazza di San Paolino-via di San Paolino. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza degli Ottaviani e diretti in via Palazzuolo: via dei Fossi-Borgo Ognissanti-via del Porcellana.

Via dello Studio: ancora lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Da lunedì 10 marzo sarà in vigore un divieto di transito tra Corso e piazzetta Cardinale Giovanni Benelli. Itinerario alternativo Corso-via Sant’Elisabetta-via delle Oche. L’intervento si concluderà il 28 marzo.

Piazza Nazario Sauro: chiusura notturna per il montaggio di una passerella. Dalle 23.30 di lunedì 10 alle 5.30 di martedì 11 marzo sarà interrotta la circolazione tra Borgo San Frediano e lungarno Guicciardini. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo San Frediano e diretti su lungarno Soderini/Ponte alla Carraia: via dei Serragli-via Sant’Agostino-via Mazzetta-via Maggio-piazza dei Frescobaldi-lungarno Guicciardini. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lungarno Guicciardini e diretti in via dei Serragli: lungarno Soderini-via Lungo le Mura di Santa Rosa-Borgo San Frediano.

Via dei Panciatichi: martedì 11 e mercoledì 12 marzo in orario 9-17 sarà effettuato un intervento con piattaforma aerea. Prevista la chiusura della corsia esterna della rotatoria lato fabbricati dall’intersezione del ramo di ingresso della direttrice via Cararra-piazza Mattei all’intersezione con via Noli.

Il Prato: sarà effettuato di notte il sollevamento di materiali con chiusura martedì 11 e mercoledì 12 marzo (orario 00.30-05.30) del tratto tra piazzale di Porta a Prato e via Magenta. percorso alternativo per i veicoli provenienti da Il Prato: via Magenta-via Montebello-viale Fratelli Rosselli. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Ognissanti: Il Prato-via Rucellai..

Borgo Stella: per un trasloco giovedì 13 marzo scatterà un divieto di transito tra via dei Serragli e via di Ardiglione. Il provvedimento sarà in vigore in orario 9-19. Itinerario alternativo da Via Santa Monaca-via dell'Ardiglione.

Via Mario Pratesi: per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica giovedì 13 marzo scatterà la chiusura del tratto via della Rondinella-via Biagi. Termine previsto 19 marzo.

Lungarno degli Acciauoli: prosegue l’intervento di mitigazione del rischio idraulico a cura della Regione Toscana in corso sui lungarni. Da venerdì 14 marzo sarà interrotta la circolazione tra vicolo dell’Oro e Ponte Santa Trinita (nella prima fase il cantiere sarà all’altezza dei numeri civici 10R e 46R, nella seconda tra i numeri civici 22R e 54R). Circolazione interrotta anche sulla direttrice piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene-lungarno degli Acciauoli. Percorso alternativo per i veicoli provenienti da via Por Santa Maria e diretti in lungarno degli Acciauoli (per il lato con accesso da via dei Tornabuoni): via Por Santa Maria-lungarno degli Acciauoli-vicolo dell’Oro-Borgo Santi Apostoli-via Tornabuoni- Termine previsto 18 aprile.

Via Maffia: per un intervento con piattaforma aerea venerdì 14 e sabato 15 marzo scatterà la chiusura del tratto via Sant’Agostino-via di Santo Spirito.