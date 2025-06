Dalla variante a Mondeggi: "Ecco le sfide"

Circa 400 persone si sono sedute ai tavoli sistemati sul campo dell’Albor Grassina diventato per l’occasione un ristorante a cielo aperto con piatti curati da Siaf. La cena per il primo compleanno della giunta guidata dal sindaco Francesco Pignotti, è stata l’occasione per fare un bilancio dei traguardi raggiunti e dei prossimi obiettivi. Tra questi il completamento della Variante di Grassina, "un’opera di cui si parla da sessant’anni, ma che sta vedendo la fine - ha sottolineato Pignotti -. Il primo lotto è ormai completato e abbiamo reperito i quasi 10 milioni mancanti per il secondo". Promettendo di continuare a lavorare "perché tutta la variante sia pronta entro la fine del mandato".

Insieme al vicesindaco Francesco Conti e agli assessori Sandra Baragli, Paola Nocentini, Paolo Frezzi e Corso Petruzzi, nell’incontro guidato da Eva Edili la giunta ha fatto anche il punto sulle scuole tra i lavori in corso per la nuova mensa della Marconi, la progettazione per la media Redi con ampliamento, auditorium e adeguamento sismico dell’esistente e il cantiere per il nuovo Polo 0-6 di via di Belmonte per il quale in questi giorni si stanno installando le strutture in legno. Proseguono anche i lavori della Metrocittà per il recupero della tenuta di Mondeggi all’interno della quale, "in dialogo con il sindaco metropolitano Sara Funaro, intendiamo destinare due casolari a progetti per l’autonomia abitativa di persone disabili", dice Pignotti; stessa finalità per la quale sono stati recentemente inaugurati i due appartamenti ex Asl di via Alighieri. In cantiere anche la realizzazione di appartamenti per anziani nell’ex materna di via Tegolaia.

Manuela Plastina