Dalla scuola media fino all’asilo. Giardini rifatti e aule rinnovate

"Sistemazione del giardino della materna Rodari, interventi di imbiancatura e manutenzione di alcune aule della media Paoli, lavori simili all’elementare Leonardo Da Vinci, per la quale sono in corso anche interventi al cornicione".

Sono alcuni degli interventi elencati dall’assessore all’istruzione di Signa, Marcello Quaresima, che ieri ha fatto un punto della propria attività a tre mesi dall’insediamento.

"Questi lavori – spiega – sono stati possibili grazie all’intenso lavoro svolto sin dal mese di luglio dall’ufficio manutenzioni del Comune. Desidero poi ringraziare le famiglie dei bambini che frequentano la Ciampi di San Mauro, che aspettano da tempo la riapertura della scuola, chiusa per lavori di ristrutturazione. Comprendo i disagi che il protrarsi del cantiere ha comportato, ma quando i lavori saranno conclusi, gli studenti potranno rientrare in un ambiente rinnovato e i benefici si rifletteranno anche su servizi essenziali come il trasporto scolastico e il recupero degli spazi per pre-scuola e post-scuola. I cantieri dovrebbero finire nei prossimi mesi, ma non siamo ancora in grado di dare una data esatta per la riapertura. Personalmente penso che sia più funzionale, a questo punto, effettuare il trasferimento all’inizio del nuovo anno scolastico, ma ci confronteremo con la dirigente scolastica, gli insegnanti e le famiglie prima di decidere". Un’altra misura riguarda la revisione delle tariffe scolastiche. "Abbiamo previsto maggiori agevolazioni già dal secondo figlio - prosegue - con sconti fino al 50% per le famiglie numerose, in modo da alleggerire il peso economico e garantire l’accesso a servizi fondamentali per l’educazione dei bambini".

Tra i provvedimenti messi in campo in questi mesi ci sono poi il rinnovo della convenzione con il Comune di Campi Bisenzio per l’accesso alle scuole condivise nelle frazioni di Sant’Angelo a Lecore e San Piero a Ponti e l’introduzione di una nuova linea sperimentale di trasporto intercomunale, realizzata sempre in collaborazione con Campi Bisenzio, oltre che con la Città Metropolitana.

