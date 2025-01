Dalla parte dei giovani. I Punkcake in prima linea

Dal palco dell’ultima edizione di XFactor nella quale sono arrivati fino alla semifinale e dove hanno stupito e divertito, i valdarnesi Punkcake sono gli idoli del momento tra i giovani. E non si tirano indietro quando viene chiesto loro di parlare coi loro quasi coetanei per raccontare la propria esperienza. Hanno aderito con entusiasmo ai progetti Sampei/LaSvolta promossi dalla Conferenza educativa zonale fiorentina sud est e dedicati ai Neet, ossia i giovani che non studiano e non lavorano: l’ultima tappa dell’iniziativa ha come protagonisti proprio loro in due appuntamenti, uno a Reggello, l’altro a Bagno a Ripoli. Al teatro reggellese Excelsior giovedì 30 alle 21, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno Bernardoni insieme al giornalista Enzo Brogi incontreranno i giovani e parleranno di passione, professione e impegno sociale. Alla fine si concederanno musicalmente con brani in versione unplugged.

Il 2 febbraio invece saranno protagonisti di un vero e proprio concerto alla discoteca El Pavoreal di Antella a Bagno a Ripoli. Dopo una breve intervista live, si esibiranno con la loro musica punk a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. "Grazie ai Punkcake per aver sostenuto la finalità dei progetti Sampei e La Svolta, cioè di supportare i giovani nella scoperta, nella valorizzazione e nella realizzazione delle loro passioni – dice la presidente della conferenza educativa Adele Bartolini -. Negli ultimi mesi abbiamo realizzato 32 tra eventi, corsi e attività laboratoriali e ben 51 interventi personalizzati per accompagnare i ragazzi del territorio. Hanno collaborato le consulte per le politiche giovanili, sostenendo con convinzione tutte le iniziative".

Manuela Plastina