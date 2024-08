Dalla cocomerata al teatro popolare. Una guida per il Ferragosto in città

Le vacanze si trascorrono anche a casa, per scelta o per necessità. Ma con una certezza: il deserto ferragostano di una volta non esiste più, le nostre città sono ricche di opportunità, per uscire da soli, in compagnia, con la famiglia e tante sono pure gratuite. Cosa fare quindi oggi in Toscana e Umbria?

A Certaldo sono aperti i musei Casa Boccaccio, Palazzo Pretorio, il Museo di Arte sacra con ingresso libero per i residenti.

A Montespertoli, ddlle 20,30, in piazza del Popolo c’è la cocomerata con buona musica e fette di cocomero, offerte gratuitamente a tutti.

A Signa (Firenze) è aperto il Parco dei Renai: oltre alla piscina, troverete il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil - kite surf, scuola di vela, gonfiabili, attività per bambini, foot volley e beach volley, la parete d’arrampicata e ristorazione. Sul versante opposto, nel Mugello, c’è il lago di Bilancino, un’altra oasi con tante attività dedicate alla navigazione e alla ristorazione. Stasera a Livorno (ore 21) in Fortezza Vecchia recital pianistico “Canzoni a Ferragosto - Ilio Barontini”. A Pescia, al parco di Collodi, dalle 17 alle 18,30 c’è la cocomerata: l’evento è gratuito e riservato ai possessori del biglietto o del pacchetto famiglia di ingresso, e comprende anche la visita alla Casa delle Farfalle e attività dedicate ai bambini, fra cui i giochi d’acqua.

A Prato oggi è aperto il Museo di Palazzo Pretorio anche dalle 21 alle 24, con ingresso gratuito. Nelle vicinanze, a Poggio a Caiano, si può visitare il Museo Soffici e del ’900 italiano che celebra anche i 60 anni dalla morte di Ardengo Soffici. L’orario è dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro. Ad Arezzo Casa Bruschi sarà oggi ad ingresso libero con visite guidate. A Castiglion Fiorentino è partito ieri il “Vintage Festival“ e durerà sino al 18 con auto d’epoca, vintage market, musica e spettacoli di ballo.

A San Miniato (Pisa) è in corso il Festival del teatro popolare e oggi propone due spettacoli: alle 18 in piazza Buonaparte “Caccia al tesoro - La botola del tempo ...e cosa lasceremo di noi?”. Poi alle 21,30 spettacolo comico “La Bruna“ di e con Alberto Becucci e Alessandro Riccio. Alle 23 concerto “Lola & The Workaholics“. A Massa Martana (Perugia) stasera in piazza della Musica “Moonskin Tribute band“, il tributo ai Maneskin. Ad Amelia (Terni) c’è il “ferragosto amerino“ con musica dalle 21,30 con la Vasco Tribute Band “Stupendo“ e alle 23,30 la storica tombola. Uno spettacolo per tutta la famiglia questa sera è “La nascita di Arlecchino“ al Figuratevi Festival di Perugia, all’Arena del Borgo Bello (7 euro l’ingresso). Tante altre proposte sono anche su www.lanazione.it.

M. Serena Quercioli