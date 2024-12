Dal sogno alla realtà. Quattro anziani in crociera

Dalla finzione di un cortometraggio girato come passatempo dentro la Rsa, ad una vacanza in crociera. È successo a quattro ospiti di Villa San Martino a San Casciano, protagonisti di un progetto sperimentale: Giuseppina Veracini che ha dedicato la sua vita a realizzare maglie (89 anni), Stefano Daddi, che di professione faceva l’informatico (68 anni), Mara Grazzini ex maestra (92 anni) ed Emilia Cavaliere, sarta di lingerie, (85 anni). Hanno trascorso quattro notti in mare per quella che hanno definito "un’esperienza indimenticabile, da ripetere". A bordo di una nave da crociera, salpati da Genova, hanno intrapreso un viaggio che li ha portati alla scoperta delle coste francesi e spagnole, con tappe a Marsiglia e Barcellona. Un sogno accarezzato durante una delle tante attività di animazione all’interno della Rsa, confluita nella produzione artigianale di un piccolo film comico che ha visto interpreti gli stessi ospiti, e che poi è divenuto realtà. Il cortometraggio girato per gioco dagli educatori della Rsa ’Abbiamo vinto una crociera’ ha realizzato un desiderio e si propone di ispirare altre esperienze di viaggio che trasmettano benessere agli ospiti. Si è trattata di una prima esperienza a livello regionale, affiancati dal personale della struttura in ogni momento della loro vacanza. Tra i ricordi, le serate di teatro e ballo, i giochi collettivi, la passeggiata sulle Ramblas, le colazioni e gli aperitivi in terrazza, il mare illuminato dalla luna. Ma anche autonomia, libertà, serenità, divertimento. "Non ci siamo mai sentiti diversi - hanno commentato al ritorno -. Abbiamo conosciuto tante persone, abbiamo assaporato il piacere di divertirci in autonomia e leggerezza". Gli anziani sono stati accompagnati dalle Oss Dina Chirilov e Cinzia Panzani, dall’infermiere Damiano Lelli e dall’educatrice Giovanna Costagli. "Ci auguriamo che i nostri turisti speciali - dichiara Simona Masini, direttrice della Rsa - facciano da apripista e che altri nonni, il prossimo anno, possano vivere questa avventurosa esperienza per dare loro quel senso di spensieratezza e libertà che solo il mare e i viaggi possono infondere".

Questo nonostante "l’organizzazione del viaggio - ha proseguito - sia stata molto impegnativa, il risultato è eccezionale. I nostri viaggiatori sono tornati pieni di energia e perfino con la voglia di ripartire. Un ringraziamento alle famiglie che hanno incoraggiato la partenza e a tutti coloro che hanno permesso questa meravigliosa esperienza, il personale della Rsa che ha sostenuto gli anziani in ogni loro bisogno e necessità. Un ringraziamento è rivolto anche agli operatori della Misericordia di San Casciano".

Andrea Settefonti