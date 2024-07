"Dal 3 agosto via ai lavori sulla Faentina. Sospesa la tratta Borgo S.Lorenzo-Faenza"

Per la linea ferroviaria Faentina "nel mese di agosto, grazie alle risorse Pnrr, prende avvio l’intervento per attrezzaggio con il sistema Ertms, tecnologia avanzata di gestione della circolazione, che consentirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura e flessibilità nella gestione del traffico".

Per l’esecuzione dei lavori "è prevista la sospensione della circolazione sulla tratta Borgo S.Lorenzo-Faenza dal 3 agosto al 1 settembre 2024, mentre l’interruzione sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo S. Lorenzo avrà inizio l’8 agosto 2024 per concludersi anch’essa il 1 settembre". Lo ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti, Stefano Baccelli, che ha risposto in Consiglio regionale a un’interrogazione della consigliera Elisa Tozzi (Fdi) sui disagi per i pendolari. Per tutto il periodo dei lavori, ha aggiunto Baccelli, "rimane attiva la tratta Pontassieve-Borgo S. Lorenzo" e sono programmati "bus sostitutivi in orari funzionali alle esigenze di mobilità dei pendolari". Per Tozzi "è stato un momento di aggiornamento e chiarimento prezioso anche se queste modalità di organizzazione dei lavori creano disagi e lasciano perplessi".

Baccelli ha poi risposto anche a un’interrogazione di Stefano Scaramelli (Iv) in merito al collegamento ferroviario diretto tra Siena e Roma. Per il momento, ha detto Baccelli, "non vi sono treni disponibili" ma "nel corso del 2024, entreranno in servizio altri treni Blues che aumenteranno la disponibilità di materiale e permetteranno quindi di definire l’avvio di tale collegamento". Scaramelli si è detto "soddisfatto" perché "c’è l’impegno per il 2024 a realizzare a realizzare questo intervento, nel momento in cui avremo a disposizioni treni Blues".

I lavori sulla linea ferroviaria Faentina avevano destato l’allarme dei sindaci del Mugello e di Fiesole, che contestavano il momento scelto dalla Regione per avviare le opere, rischiando di isolare tutta la zona dal Mugello in direzione Firenze. La protesta era arrivata fino in Regione, con una videconferenza con l’assessore Baccelli.