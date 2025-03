Dai No Global a Trump. Incontro a Unifi

Il risentimento diffuso nei confronti dell’ordine costituito sarà al centro della XXIII Lettura ’Cesare Alfieri’, che sarà ospitata oggi, nel Campus delle Scienze Sociali (ore 10 – Edificio D6, Aula 0.18, via delle Pandette 9). La lettura, intitolata ’25 anni di rabbia. Dai No Global al Trumpismo’, è organizzata dalla Scuola di Scienze Politiche ’Cesare Alfieri’, nell’anno del suo 150esimo anniversario. Sarà tenuta da Carlo Invernizzi Accetti, docente di Scienze politiche alla City University of New York e collaboratore di testate italiane e internazionali: The New York Times, Financial Times, The Guardian, la Repubblica e Domani. L’incontro offrirà l’occasione per riflettere su un periodo storico di grandi trasformazioni politiche e sociali. La lettura ’Cesare Alfieri’ è stata tenuta dal 1993 da personalità italiane e straniere del mondo accademico e delle istituzioni. Dal 2010 la Lettura è pubblicata in una collana della Firenze University Press.