Dai fumetti alle figurine: due giorni con l’imperdibile magia del Panini Village

Arriva a Firenze, oggi e domani, in viale Abramo Lincoln alle Cascine, il Panini Village, la più grande carovana di divertimento, scambio e giochi per tutti gli appassionati. Collezionisti, piccoli e grandi, potranno interagire tra loro per un’entusiasmante esperienza di gioco e di sfida. Gli appassionati potranno incontrarsi all’interno del Village per scambiare le proprie doppie e avranno l’opportunità di certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. Anche i fumetti targati Panini Comics saranno grandi protagonisti nel Panini Village. In ogni tappa, infatti, Topolino porterà le sue storie, le sue avventure e la sua magia, grazie agli incontri con i disegnatori più amati del settimanale che, per l’occasione, firmeranno una speciale litografia (in omaggio con l’acquisto al Panini Village di ogni copia del settimanale). A Firenze i lettori più piccoli potranno partecipare a degli imperdibili laboratori di fumetto, dove avranno l’occasione di imparare a disegnare come un vero artista Disney seguendo le indicazioni di un grande autore Disney: Mario Ferracina. I più appassionati di Topolino avranno l’opportunità di divertirsi sfidandosi al TopoQuizzone, il gioco che mette alla prova tramite una serie di domande e risposte le conoscenze sul mondo di Disney. Il vincitore del gioco avrà diritto a ricevere una meravigliosa statuina gold di Topolino o Paperino come premio finale.

Non solo Topolino, anche i manga arrivano al Panini Village. Ad attendere i lettori ci sarà Blue Lock, l’appassionante manga di successo pubblicato da Panini Comics – scritto da Muneyuki Kaneshiro e disegnato da Yusuke Nomura – che racconta le gioie e i dolori del mondo del calcio.