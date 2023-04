"Da noi tanti anziani Siamo un presidio"

"Tavolini e sedie sono un servizio che offriamo ai fiorentini. Ecco perché ci auguriamo di poterli avere, nel rispetto della sicurezza di tutti".

È il pensiero di Nereo Barbieri, il titolare de il Bar I Pappagallo di via Fra’ Giovanni Angelico che oggirimane speranzosamente è in attesa che gli venga rinnovato il permesso. Lui se lo augura: con l’emergenza sanitaria aveva avuto la possibilità di avere sei tavolini esterni e questo anno ha inoltrato nuovamente la richiesta sperando che vada a buon fine, potendo così continuare.

"Incrociamo le dita, sarebbe importante non solamente per noi ma per tutto questo quartiere – sottolinea uno dei soci Nereo Barbieri -. Noi siamo aperti dalle 4.30 alle 23.30 e siamo un vero e proprio presidio per il territorio. Qui arrivano persone anziane, famiglie, lavoratori. Persone che si siedono e fanno due chiacchiere". Il bar Il Pappagallo, infatti, è un po’ un punto di ritrovo per la zona di Firenze sud.

"La mattina vengono tanti anziani - prosegue - che ci chiedono di prendere caffè e cornetto fuori. Anche perché dentro abbiamo solo gli sgabelli". Poi il titolare del bar mette in chiaro: "Almeno nel nostro caso specifico, lo spazio esterno ci porta il 10per cento di incassi in più. Si tratta davvero di un servizio che vogliamo offrire ai nostri clienti".