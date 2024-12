Da Natale all’Epifania nei musei. Al Maf la mostra sugli etruschi

Sotto l’albero di Natale tante occasioni per visitare i tesori di Firenze. I luoghi della cultura della Direzione regionale musei della Toscana saranno aperti per queste festività in giorni particolari come il 24, 25, 31 dicembre, il primo e 6 gennaio, con biglietto ordinario, mentre domenica 5 gennaio l’entrata sarà gratuita per la consueta iniziatva del Mic, ’Domenica al museo’. Tra questi c’è il Maf, Museo archeologico nazionale di via della Colonna che propone i seguenti orari: 24, 26 dicembre, 5 e 6 gennaio 8,30-19, mentre il 31 chiuderà alle 19. In questo poeriodo al Maf si può ammirare la mostra ’Visioni di miti e riti etruschi a Firenze’ a cura di Daniele Federico Maras, ovvero una sorprendente ‘pinacoteca’ figurata recuperata nell’estate del 2019 dalla Guardia di Finanza, nel corso di un’operazione di contrasto al commercio clandestino di reperti archeologici. Gli straordinari reperti sono stati prodotti nei decenni finali del VI secolo a.C. in un’officina della città etrusca di Caere (odierna Cervereri), probabilmente per decorare le pareti di un tempio. L’esposizione si completa con un piccolo ma prezioso frammento di lastra dipinta con un ’Viaggiatore etrusco’.

Festività da trascorrere anche al Museo di San Marco, con una visita tra gli splendidi spazi del convento attraverso il chiostro di Sant’Antonino, la Sala dell’Ospizio, la sala del Refettorio, la sala del Capitolo e le celle dei monaci. Gli spazi museali convivono con l’attigua chiesa di San Marco e le parti adiacenti al chiostro di San Domenico ancora riservate alla vita conventuale. Gli orari: 24, 26, 31 dicembre, 5 e 6 gennaio 8,30-13,50.

Il Cenacolo di Sant’Apollonia (via XXVII Aprile) e il Cenacolo di Andrea del Sarto (via di San Salvi) saranno aperti anche per Capodanno con orario 15-19, mentre nelle giornate del 24, 26 e 31 dicembre dalle 8,15 alle 13,50, e il 5 e 6 gennaio dalle 8,30 alle 14 (con ultimo ingresso alle 13,50). I due cenacoli sono sempre a ingresso gratuito così come il Chiostro dello Scalzo (via Cavour) che in questi giorni festivi osserva il seguente orario: 24 dicembre 8,15-14, 26 e 31 dicembre 8,15-13,50, 5 e 6 gennaio 8,30-14.

Visite a ingresso libero e porte aperte per Capodanno al parco di Villa il Ventaglio (via Aldini), al giardino della Villa medicea di Castello e alla Villa medicea della Petraia. La prima location osserva il seguente orario: 8,15-16,30 il 24, 26 e 31 dicembre, 13,15-16,30 il primo gennaio e 8,15-17 il 5 e 6 gennaio. Le ville medice sono aperte dalle 8,30 alle 16,30 e per Capodanno dalle 12,45 alle 16,15.

Durante le festività si possono ammirare anche i capolavori custoditi alla Galleria dell’Accademia di Firenze che il 24 e 31 dicembre effettua la chiusura anticipata alle 18 (ultimo ingresso alle 17,15) mentre per l’Epifania osserva il consueto orario 8,15-18,50 (ultimo ingresso alle 18,20). E fino al 6 gennaio si può visitare ’Controcanto’, un suggestivo dialogo tra l’universo femminile dell’artista fiorentina Daniela De Lorenzo e i ritratti dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini.