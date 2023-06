Da Artigiancredito misure per le imprese colpite dall'alluvione

Firenze, 20 giugno 2023 - Una serie di interventi volti a fornire sostegno alle aziende colpite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna e della Toscana e a favorire l'accesso al credito per le imprese socie sono stati annunciati da Artigiancredito. Il Consiglio di amministrazione di Act, in risposta ai danni causati dall'alluvione in Emilia-Romagna e in alcuni comuni della Toscana, ha infatti stanziato un plafond iniziale di 2 milioni di euro per fornire credito diretto alle imprese colpite dall'emergenza. L'importo massimo aumentato a 70.000 euro - rispetto al massimale ordinario di 50.000 euro - e un piano di rimborso con un preammortamento di 12 mesi - anziché di 6 - permetteranno alle imprese di avere un prestito-ponte immediato senza ricorso alle banche, si spiega in una nota. I finanziamenti, grazie anche al contributo diretto di Confartigianato e Cna, saranno concessi a condizioni particolarmente favorevoli, con l'abbattimento integrale dei diritti di istruttoria e l'applicazione di tassi di interesse ridotti dell'1.50% per le aziende di prima fascia e del 2% per quelle rientranti nelle restanti classi di merito. Inoltre, per le imprese colpite dall'alluvione, Artigiancredito, anche in questo caso con il contributo delle due associazioni Cna e Confartigianato, ha messo a disposizione fino al 31 dicembre 2023 prodotti di garanzia con agevolazioni. Si tratta di un plafond di garanzie con ponderazione di rischio a zero da rilasciare su un montante complessivo di finanziamenti bancari di 50 milioni di euro con costi di istruttoria ribassati del 25% e postergati nel pagamento a dopo l'avvenuta erogazione del credito, in modo da mitigare gli oneri e gli esborsi per l'accesso al credito.