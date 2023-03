Maggio Musicale, il commissario Cutaia è arrivato a Firenze

Firenze, 15 marzo 2023 – È il suo giorno. Onofrio Giustino Angelo Cutaia, nuovo commissario straordinario della Fondazione teatro del Maggio Musicale, è arrivato a Firenze. “Non sono spaventato – sono state le sue prime parole davanti alle telecamere dei giornalisti –, ma ho delle preoccupazioni”, ha dichiarato il commissario.

Ieri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha firmato il decreto di nomina. Il commissario è in carica da oggi, mercoledì 15 marzo. Il periodo fissato è di sei mesi rinnovabili, ma non oltre la ricostituzione del Consiglio di indirizzo, che è stato dichiarato sciolto. “In appena quattro mesi – ha dichiarato il ministro della Cultura –, tre se escludiamo il tempo necessario alla costituzione del gabinetto ministeriale, mi sono misurato ogni giorno con le criticità del Maggio Fiorentino, una grande e prestigiosa istituzione in una capitale culturale italiana come Firenze, che merita una gestione accorta e salda. La situazione finanznaira, che il commissario Onofrio Cutaia appurerà nelle esatte dimensioni, si è prodotta evidentemente negli ultimi anni. Ci sarà tempo per capire cosa sia successo. Ora il ministero mette a disposizione un dirigente di comprovata qualità per voltare pagina”.