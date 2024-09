Cure domiciliari, arrivano i rinforzi

Per tutto settembre la Misericordia potrà contare su un importante aiuto. La Confraternita ha infatti potuto potenziare i servizi di assistenza infermieristica domiciliare grazie al Bando "I Care 2024" di Publiacqua Spa e, per l’intero mese in corso, beneficerà di una unità infermieristica in più per rafforzare i servizi domiciliari. L’infermiera, messa a disposizione dalla Vincent Orazio Società Cooperativa ed il cui costo verrà coperto dal bando di Publiacqua spa, sta svolgendo e svolgerà, in orario 8 – 12, servizio di iniezioni, terapie infusionali, elettrocardiogrammi e medicazioni direttamente a domicilio. Il tutto a vantaggio dei soggetti più deboli che hanno difficoltà negli spostamenti. I residenti a Sesto potranno, dunque, contare su ben tre unità infermieristiche pronte a rispondere alle loro esigenze. Il progetto presentato al Bando I Care 2024 di Publiacqua, che ha come partner la Misericordia, prevede un contributo per l’assistenza domiciliare secondo uno degli obiettivi del bando stesso (Supporto, cura, assistenza e miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità o affette da malattie degenerative e delle loro famiglie). Il contributo in totale è ammontato a 3.510 euro.

S.N.