Cura ambientale e riciclo: "Un gioco di squadra"

Educare al riciclo è uno dei primi passi per affrontare la sfida della sostenibilità e dare valore alle risorse di cui disponiamo, come spiega Francesca Calonaci, dell’ufficio stampa di Alia.

Quali sono gli obiettivi di Alia e quali i progressi raggiunti? "Alia si occupa di ambiente, raccolta e gestione dei rifiuti, voi li differenziate, noi proviamo a dargli una seconda vita, promuovendo le buone pratiche e rendendo il rifiuto una risorsa. Nel 2024 abbiamo ottenuto il 68% di raccolta differenziata lavorando su 58 comuni. Siamo impegnati nello sviluppo impiantisco, nella riqualificazione dell’area di San Donnino, dove verrà costruito uno dei pochi impianti in Italia per il riciclo dei RAEE, e nella realizzazione di un Hub tessile a Prato, dove l’IA sarà applicata alla selezione dei tessili. Inoltre, abbiamo ideato Aliapp, un’applicazione per avere informazioni sui servizi, segnalare i rifiuti abbandonati o scoprire come differenziare correttamente gli oggetti".

Come potremmo rendere il nostro parco più sostenibile? "Sarebbe utile aggiungere al modellino un distributore automatico di borracce per limitare il consumo di plastica e dei tavoli Desko, alimentati a energia solare per ricaricare i dispositivi elettronici. Potreste calendarizzare degli incontri per ripulirlo, organizzando delle sfide a squadre sul corretto smistamento dei rifiuti o sul riciclo creativo, per educare i partecipanti alla cura dell’ambiente. Basta poco per fare la differenza!".