Cuore e diabete, arrivano gli screening gratuiti

Calenzano (Firenze), 26 novembre 2024 – Le patologie cardiovascolari o diabetiche sono delle disfunzioni dell’organismo che molto spesso vengono scoperte in stato avanzato da chi ne soffre, non potendo più contenere gli effetti né rallentare il loro processo degenerativo. Monitorare i valori di glicata e colesterolo totale attraverso esami, oltre ad una periodica misurazione della pressione arteriosa, sono azioni consigliate per scongiurare fattori di rischio o la presenza di queste patologie. L’alterazione di questi valori, infatti, è un importante campanello d’allarme che indica la presenza di patologie cardiovascolari o diabetiche, permettendo così di essere individuate e di intervenire tempestivamente.

Fino al 29 novembre, Synlab Toscana dedica delle giornate di prevenzione con uno screening gratuito, su prenotazione a tutti i cittadini residenti a Calenzano che aderiranno all’iniziativa. Presso il punto prelievi Synlab, che si trova presso la Misericordia della città - via Brunelleschi, 5 -, dalle 7 alle 10, fino ad esaurimento posti, avranno la possibilità di controllare il proprio stato di salute per proteggerlo e preservarlo. Come prenotare.

L’iniziativa è valida fino ad esaurimento posti. È possibile prenotare lo screening di prevenzione gratuito presso l’accettazione del punto prelievi Synlab di Calenzano (c/o Misericordia, via Filippo Brunelleschi, 5) nell’orario di apertura dalle 7 alle 12 oppure contattando il supporto clienti scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected] o telefonando allo 055 4211617.