Cronisti in classe, la festa. Oggi la premiazione dell’edizione dei record

FIRENZE

Il grande giorno è arrivato. E’ infatti in programma per questa mattina alle ore 9 al teatro Cartiere Carrara di Firenze la premiazione del progetto Cronisti in classe con La Nazione. Un’edizione che, per la nostra città, è stata davvero da record visto che ha registrato l’adesione di ben 68 classi (una anche dalla Germania) con il coinvolgimento di oltre 1300 studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e dell’intero ciclo della scuola secondaria di primo grado.

Risultati che confermano l’originalità di un progetto che, avvicinando i giovanissimi alla lettura del giornale, vuole offrire loro stimoli per diventare cittadini consapevoli e capaci di valutare in modo critico quello che accade nella realtà che li circonda. E i validissimi elaborati prodotti offrono uno spaccato reale dei problemi, delle attese e della curiosità degli studenti-giornalisti.

I ragazzi e le ragazze si sono trasformati in cronisti e hanno puntato i riflettori su tanti temi di attualità realizzando un’intera pagina di giornale con articoli, titoli, foto e disegni.

Gli elaborati sono stati pubblicati su La Nazione due volte alla settimana, tra febbraio e l’inizio di maggio e anche in una apposita sezione del sito web dedicato al progetto.

Sostenibilità, difesa dell’ambiente e delle risorse naturali, dell’ecosistema e della biodiversità, attenzione ai cambiamenti climatici e alla necessità di potenziare le energie rinnovabili e il recupero dei rifiuti: sono solo alcuni degli argomenti sui quali le classi hanno puntato i riflettori declinando temi di così stretta attualità in maniera critica e originale. Ma hanno anche affrontato aspetti altrettanto importanti come la transizione digitale, l’educazione alimentare, l’inclusione e il volontariato, l’uguaglianza e la parità di genere. Hanno inoltre parlato con attenzione delle loro città, dei quartieri, del grande patrimonio storico e artistico della Toscana e delle sfide collegate alla conservazione e valorizzazione dei tesori del territorio.

E questa mattina è appunto in programma la festa finale con una pioggia di premi per tutte le classi grazie ai premi messi a disposizione da La Nazione, ma anche dai numerosi sponsor e sostenitori del progetto. E dunque in attesa di svelare il podio e l’assegnazione dei tanti riconoscimenti, è da ricordare che il progetto gode del patrocinio e del sostegno della Presidenza del consiglio regionale della Toscana e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Questi gli sponsor regionali: Conad Nord Ovest, Cispel, Anbi Toscana, Autorità idrica Toscana, Autolinee Toscane. Questi invece gli sponsor fiorentini: Fondazione CR Firenze, Historical Archives of the European Union, Alia, Comune di Firenze, ChiantiBanca, Rekeep, Publiacqua, Cartiere Carrara, Fondazione Ospedale pediatrico Meyer.

In sala interverranno oggi rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria, club, enti e aziende che sostengono Cronisti in classe portando ulteriori premi speciali alle classi in gara.

Guglielmo Vezzosi