Cronisti di Trisomia 21. Pagine da premio. Dall’ecologia all’arte inseguendo la passione

Anche quest’anno, la redazione del "Corriere dell’Associazione Trisomia 21" ha fatto tappa a La Nazione. L’iniziativa era inserita nell’ambito del Campionato di Giornalismo organizzato ogni anno dal nostro giornale e che ha visto alcune sezioni speciali dedicate agli adulti. Qui si è inserita la partecipazione dei ragazzi di Trisomia 21, che già nella passata edizione si erano cimentati in tre diversi articoli dedicati a temi della lotta all’inquinamento, della necessità di un maggior rispetto dell’ambiente e dell’avvio di una vera transizione ecologica. Stavolta invece, hanno scelto di parlare dell’offerta museale fiorentina, visitando le Cappelle Medicee, il Museo di Santa Maria Novella e quello degli Innocenti, il Museo Salvatore Ferragamo, il Museo Hzero e Clet Studio. Nei loro articoli, pubblicati su La Nazione, hanno quindi descritto queste realtà, descrivendo come visitarle e cosa vedere. A seguito della pubblicazione delle pagine è stata poi organizzata la doppia visita alla nostra redazione, per capire meglio come nasce un giornale, come viene elaborata una notizia, qual è la vita di chi sceglie questa professione.

Nella sede di via Paolieri, due gruppi del "Corriere dell’Associazione Trisomia 21" hanno incontrato il vicedirettore Luigi Caroppo, la caporedattrice Cristina Privitera, la capocronista Erika Pontini, il responsabile delle iniziative speciali Guglielmo Vezzosi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti Toscana Giampaolo Marchini e tutti i colleghi delle redazioni di Qn, La Nazione e Luce!. Tappa immancabile anche alla redazione sportiva, con il capo Cosimo Zetti, a cui i cronisti di Trisomia 21 hanno chiesto aggiornamenti sulla Fiorentina, di cui molti di loro sono appassionati tifosi. Ai ragazzi, proprio per la partecipazione al Campionato di Giornalismo, sono state consegnate due targhe premio con gli articoli da loro realizzati, ma la collaborazione non finisce qui: dopo aver intervistato i giornalisti de La Nazione saranno ora loro a raccontare questa esperienza sulle prossime pagine del "Corriere dell’Associazione Trisomia 21".

Lisa Ciardi