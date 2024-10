Firenze, crepe dentro la scuola: istituto evacuato, studenti in strada

Firenze, 25 ottobre 2024 – Paura al liceo scientifico “Da Vinci” in via Giovanni dei Marignolli. A metà mattina è stato avvertito un fortissimo rumore, come di un crollo. Insegnanti, personale scolastico e studenti sono usciti dalle classi. E’ accaduto poco dopo le dieci.

L'evacuazione del liceo scientifico Da Vinci a Firenze (Fotocronache Germogli)

Subito si è deciso per l’evacuazione di tutti dall’edificio. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Firenze. Non si segnalano feriti ma tanta paura. Sono comparse delle crepe nella struttura scolastica.

Nell’edificio sono in corso, come informa una nota dei vigili del fuoco del comando di Firenze, una serie di lavori di ristrutturazione, in particolare al piano terreno. In quel momento erano presenti a scuola circa mille persone. Presente per i vigili del fuoco anche il funzionario tecnico per le verifiche.

Di fronte all’istituto, a supporto per l’evacuazione, anche i vigili urbani. Per ogni evenienza, anche un’ambulanza del 118. Non ci sono però state fortunatamente conseguenze fisiche. Solo appunto momenti di allarme.